Jak się okazuje Agata Młynarska od kilku miesięcy nie mieszka już w Polsce. Dziennikarka wyjechała, aby spotkać się z mężem. Miało to trwać krótko, a ostatecznie okazało się, że sama się tam wyprowadziła na stałe. We wpisie w mediach społecznościowych przyznała, że to dla niej dość trudne doświadczenie.

Dziennikarka poinformowała o wszystkim na swoim programie na Instagramie. W październiku minionego roku Agata Młynarska wyjechała do Hiszpanii. Wówczas planowała, że spędzi tam zaledwie dwa tygodnie, ale wkrótce sytuacja uległa zmianie.

Dziennikarka przekazała, że już od czterech miesięcy żyje w „innej rzeczywistości”. „Praca online, konieczność mojej izolacji jako crohna, astmatyka, ryzyko zachorowania, wszystko przegadywane tysiące razy” – napisała mając na myśli chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli odcinkowe zapalenie jelit.

Agata Młynarska mieszka w Hiszpanii

„A co, gdy by tu tak zostać na dłużej, zobaczyć siebie z dystansu, nauczyć się nowych rzeczy, języka, wyjść ze strefy komfortu. Spróbować dostrzec okazję… Nowe doświadczenie. Trudne. Nie takie oczywiste. Tęsknota za wszystkimi i wszystkim… rodzina, przyjaciele, rzeczy, zapachy, smaki, rutyna codzienności, praca, zgiełk, ciuchy, zakupy…stają się obrazem z innej rzeczywistości” – wspomina.

Na zakończenie podziękowała również internautom obserwującym jej profil. „Dziękuję Wam, że jesteście, że mogę podzielić się z Wami tym, czego doświadczam. Cieszę się, że Was mam! 140 tysięcy!!!! Wieka rzecz! Wielki zaszczyt!” – pisze Agata Młynarska.

