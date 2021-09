Akademia Górniczo-Hutnicza oraz ArcelorMittal Poland będą wspólnie szukać rozwiązań nad tym, jak zagospodarować odpady żalazonośne na terenie krakowskiej huty ArcelorMittal. Plan zakłada, że za 5-10 lat teren będzie całkowicie oczyszczony.

O podpisaniu dokumentu w tej sprawie poinformowali w środę przedstawiciele sygnatariuszy.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, AGH i ArcelorMittal Poland mają współpracować na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie. Sygnatariusze zobowiązali się do zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Współpraca zakłada także wdrożenie i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej.

„W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów po-hutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego” – powiedział prof. Mirosław Karbowniczek z AGH.

Jak wyjaśnił, wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na efektywną możliwość zastosowania wodoru jako reduktora w procesie przetwórczym tych odpadów. „W pierwszym etapie planowane jest przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych zachodzących zjawisk metalurgicznych celem zaprojektowania wytycznych technologicznych. W drugim etapie zaplanowano zbudowanie linii pilotażowej do zweryfikowania przyjętych założeń technicznych i technologicznych. Wyniki weryfikacji pilotażowej posłużą do zaprojektowania i zbudowania przemysłowej linii przetwarzania materiałów odpadowych” – opisywał.

Profesor zaznaczył, że projekt ma na celu recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, ale to też projekt naukowy – chodzi o opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru.

„Porozumienie podpisane z AGH to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Wiele mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, a planowane przez nas działania to ta gospodarka w praktyce – zmierzają one do zagospodarowania odpadów, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi i wykorzystane w procesach hutniczych bądź przez inne sektory gospodarki, np. przemysł budowlany czy cementowy” – powiedział prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar.

Jak zauważył, plan zakłada, że za 5-10 lat teren będzie całkowicie oczyszczony.

Odpady żelazonośne deponowane były na składowiskach przez kilkadziesiąt lat prowadzenia działalności hutniczej, jeszcze przed prywatyzacją krakowskiej huty.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Beata Kołodziej