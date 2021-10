W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok. 60 i 70 osób) rzucały w funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami i gałęziami – poinformowała Straż Graniczna. W sieci pojawiło się nagranie ze szturmu na granicy polsko-białoruskiej.

Napięcie na granicy z Białorusią trwa nieprzerwanie od kilku tygodni. Na terenie pasa przygranicznego wciąż pojawiają się grupy migrantów, usiłujących przekroczyć nielegalnie granicę z Polską.

To niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony weekend. „W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok. 60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala. Obie próby siłowego wdarcia się do Polski zostały udaremnione” – poinformowała SG.

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Fala komentarzy

Strażnicy donoszą również, że migranci przenieśli się z koczowiska na wysokości m. Usnarz Górny. „Od soboty 23.10 w koczowisku po stronie białoruskiej (na wys. m. Usnarz Górny) nie ma już żadnych osób, pozostały namioty. Miejsca pilnują służby białoruskie” – napisano.

