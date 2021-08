Michał Kołodziejczak zapowiedział, że jesienią Agrounia przeprowadzi „inwazję na Warszawę”. Kulminacyjny protest w stolicy poprzedzą liczne blokady dróg na terytorium całej Polski.

Agrounia zorganizowała konferencję prasową przed Sejmem, na której Kołodziejczak zapowiedział protesty rolników. „Nie cofniemy się ani na krok. 24 i 25 sierpnia będziemy blokować drogi co najmniej w kilku miejscach w całym kraju. Te blokady będą trwały 24 godziny, niektóre 48. To jest krzyk rozpaczy” – mówił. „Na jesień zapowiadamy inwazję na Warszawę” – dodał.

Kołodziejczak zapowiedział blokadę Helu, która nastąpi w sobotę 14 sierpnia. „Kolejnym ruchem będą nieplanowane i niezgłaszane wydarzenia już w tym tygodniu w Polsce, o których też zapewne będzie głośno” – dodał.

Agrounia zachęca do współpracy również inne środowiska, nie tylko rolnicze. „Będziemy też nawoływać do tego, by inne grupy społeczne, inne grupy zawodowe brały udział w tym wszystkim, bo nie zostało nam nic innego, jak mocno się sprzeciwić przeciw temu, co się dzieje” – mówił Kołodziejczak.

Niedawno Kołodziejczak zapowiedział, że Agrounia powoła własną partię polityczną. Zapewnił, że „zrobi wszystko, żeby odegrać w wyborach parlamentarnych znaczącą rolę i nie wierzy w to, że kolejny rząd będzie skonstruowany bez niego”.

Źr. wprost.pl