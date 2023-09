Popularna aktorka Magdalena C. usłyszała prokuratorski zarzut dotyczący reklamowania wódki na facebooku. Prokuratura potwierdza te doniesienia i dodaje, że zawiadomienie złożył znany aktywista Jan Śpiewak.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna dokładnie opisał, w jaki sposób przewiniła Magdalena C. „W toku dochodzenia prokurator postanowił przedstawić Magdalenie C. zarzut, że w okresie czerwca do sierpnia 2023 roku, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego w postaci wódki, poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook” – wyjaśnił śledczy.

„W toku przesłuchania w prokuraturze podejrzana odmówiła składania wyjaśnień” – dodał prokurator.

Magdalena C. musi się liczyć z surowymi konsekwencjami. Przestępstwo prowadzenia reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy zagrożone jest grzywną w wysokości od 10 tysięcy złotych do nawet pół miliona złotych.

Prokurator poinformował, że zawiadomienie w sprawie złożył znany aktywista Jan Śpiewak. Ten potwierdza i wyraża nadzieję, że Magdalena C. przyzna się i przekaże zarobione pieniądze na wsparcie dzieci alkoholików. Śpiewak przypomniał, że aktorka sama jest dzieckiem alkoholika, o czym wielokrotnie mówiła publicznie. Wie, ile alkohol zła zrobił jej i tysiącom innych ludzi w Polsce.

