Odszedł mój serdeczny kolega Darek Gnatowski. Och, jaki to był wspaniały kompan. Opowiadał dowcipy po góralsku z akcentem nie do podrobienia. Był przy tym skromny i życzliwy życzliwością jaka już dzisiaj jest na wymarciu. Nikomu nie zazdrościł. O swoich kolegach z Krakowa , Treli, Peszku, Stuhrze , mówił z niekłamanym podziwem.W naszym środowisku to rzadkość. Nie wartościował się odbierając wartość innym. Nie musiał. Miał kręgosłup. Lubiliśmy się. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że jak przyjadę na plan Kiepskich w styczniu , to nie usłyszę- Joaśka, jak już se tam zagrasz to swoje, to zejdź se na dół w hotelu na piwko”. Chyba się już Gnatu kochany nie napijemy. Myślałam , że w tym roku, worek ze smutkiem już mam zawiązany….. A jednak. Darku, będzie mi Ciebie brakować. Bardzo . Niech ten rok już se pójdzie. W MORDĘ JEŻA.. #pożegnanie #pozegnaniezprzyjacielem #serialepolsatu #friends #friendship #arnoldboczek #smutek #smutno 😢😢😢