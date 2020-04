W ostatnim czasie hasło „zostań w domu” przewija się niemal wszędzie. Nic więc dziwnego, że powszechne zdziwienie wywołała polska aktorka Viola Kołakowska, a właściwie jej apel o to, by zacząć normalnie funkcjonować.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz kolejny apelowali ostatnio, by pozostać w domach również w czasie świąt Wielkanocnych. Apel „zostań w domu” to ostatnio jedne z najczęściej powtarzanych słów. Nic więc dziwnego, że gdy zupełnie przeciwne słowa padają z ust polskiej aktorki, wywołują duże zaskoczenie.

Viola Kołakowska do tej pory wprawdzie ogromnej kariery nie zrobiła, ale znana jest z niewielkich ról w polskich produkcjach, takich jak „Planeta Singli 2” czy „Listy do M. 3”. Aktorka bardziej znana jest ze związku z Tomaszem Karolakiem oraz popularności budowanej na Instagramie. I to właśnie w mediach społecznościowych pojawił się jej zaskakujący apel.

Viola Kołakowska zaapelowała, by… wyjść z domu. „Przyszło dzisiaj do mnie coś takiego, żeby stworzyć inicjatywę z hasztagiem „Wychodzę z domu, żeby przeżyć”. Myślę, że najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję” – powiedziała.

Aktorka: „Jest coś takiego, jak zdrowie psychiczne”

Aktorka stwierdziła, że trzeba oczywiście zadbać o osoby starsze, jednak reszta musi zacząć normalnie funkcjonować. „Głównie trzeba zadbać o to, żeby starszych odseparować i im pomagać oraz tym, którzy mają upośledzoną odporność. Natomiast zacznijmy normalnie funkcjonować, bo będzie dramat” – mówiła.

Jak stwierdziła Kołakowska, w życiu nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne. „I nie chodzi o to, że tak jest nam super, bo siedzimy w domu i możemy oglądać telewizję. Nie na tym życie polega. Nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, o które trzeba dbać tak samo” – powiedziała.

Na koniec aktorka odniosła się do aktualnej sytuacji w Polsce. Chodzi szczególnie o głośne przypadki wypisywania mandatów, podczas których policjanci, zdaniem Kołakowskiej, „łamią nasze prawa”. „Mam nadzieję, że odzyskamy wszyscy rozum i siłę. I nie damy się spacyfikować w taki sposób, bo to nie jest fair. Zawalczmy o siebie, właśnie teraz” – zaapelowała.

Źr.: Instagram