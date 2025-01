Leczenie uzależnienia od alkoholu ma największy sens wtedy, gdy podejmowane jest świadomie. Dlatego najlepsze efekty przynosi odwyk, na który osoba uzależniona zgłosi się dobrowolnie. Nasuwa się więc pytanie: jak przekonać alkoholika do leczenia? Poznaj kilka sprawdzonych wskazówek.

Jak namówić alkoholika na leczenie? Przekonaj siebie

Jeśli chcesz przekonać alkoholika do leczenia, musisz najpierw przekonać do tego siebie. Brzmi dziwnie? Niestety wiele osób żyjących z alkoholikami tak naprawdę nie rozumie, co się dzieje. Nie mają świadomości, że alkoholicy są uzależnieni od picia. Oznacza to, że musisz zrozumieć, czym jest alkoholizm – to w rzeczywistości jest poważny problem, który należy rozwiązać przy pomocy profesjonalistów.

Dlatego, zanim zaczniesz przekonywać kogoś do leczenia:

zapoznaj się z objawami tej choroby i jej wpływem na życie oraz otoczenie uzależnionego;

poznaj bliżej metody wsparcia dla alkoholików i ich bliskich;

sięgnij po porady specjalistów zajmujących się terapią osób uzależnionych;

ustal, gdzie może odbyć się odwyk;

opracuj argumenty, którymi skłonisz alkoholika do leczenia.

Gdy odpowiednio przygotujesz siebie, możesz przejść do przekonywania osoby uzależnionej, żeby się leczyła.

Jak przekonać alkoholika do leczenia? Wskazówki

Mając świadomość, że alkoholizm jest chorobą i że osoba, której chcesz pomóc, tak naprawdę jest alkoholikiem, kolejnym krokiem jest przekonanie jej, że potrzebuje pomocy. Ale jak? Oto kilka niezbędnych wskazówek.

Krok pierwszy: zaplanuj dobrą rozmowę

Wybierz czas, kiedy dana osoba jest trzeźwa.

Znajdź spokojne miejsce, w którym nikt wam nie będzie przeszkadzać.

Krok drugi: podejdź do rozmowy z empatią i cierpliwością

Okaż prawdziwą troskę i wsparcie.

Prowadź spokojną, pozbawioną oskarżeń dyskusję.

Słuchaj uważnie – daj się drugiej stronie wypowiedzieć.

Nie kłóć się, unikaj obwiniania i oskarżania danej osoby.

Przygotuj się na wiele prób podejmowania podobnych rozmów, bo zwykle przy pierwszym podejściu ona nie zadziała.

Źródło: Shutterstock

Krok trzeci: przedstaw gotowe rozwiązania

Pomóż zrozumieć uzależnionemu, że ma problem i przedstaw alkoholizm jako chorobę.

Przynieś mu ulotki, broszury lub pokaż strony internetowe ośrodków, w których odbywa się leczenie alkoholizmu.

Przedstaw dowody na skuteczność terapii, pokaż opinie i historie sukcesu innych pacjentów.

Zaproponuj umówienie na niezobowiązującą wizytę w klinice leczenia uzależnień lub spotkanie z terapeutą.

Czy łatwo jest przekonać alkoholika do leczenia?

Proces namawiania alkoholika na leczenie jest bardzo trudny. Po pierwsze osoby uzależnione od alkoholu często nie dostrzegają problemu i nie uważają, że to uzależnienie. Twierdzą, że piją w umiarkowanych ilościach i mają kontrolę nad tym, żeby przestać w dowolnym momencie. Niestety jest to złudne myślenie. Po drugie rzadko kiedy ktoś sam zgłasza się na leczenie. Zazwyczaj są to przypadki spowodowane naciskiem rodziny, przyjaciół, pracodawców. Czasami bodźcem jest tragiczna sytuacja, np. spowodowanie wypadku.

Na pewno trzeba mieć świadomość, że przekonywanie alkoholika do leczenia może potrwać. W końcu on nie dostrzega problemu, a ostatni czas spędził na zaprzeczaniu, usprawiedliwianiu siebie, bagatelizowaniu i racjonalizowaniu problemu, który niszczy jego relacje i życie. Pamiętaj, że wytrwałość i cierpliwość to Twoje klucze do sukcesu.

Materiał zewnętrzny