Netflix to bez wątpienia jeden z największych i najpopularniejszych serwisów streamingowych, który oferuje rozrywkę dla całej rodziny. Nie zapominaj jednak, że dostępne są także inne platformy VOD, umożliwiające oglądanie filmów i seriali. Na Netflixie widziałeś już prawie wszystko, a przynajmniej te popularniejsze produkcje? Sprawdź, jakie są alternatywy dla Netflixa.

Zanim całkowicie zrezygnujesz z Netflixa, koniecznie sprawdź propozycje ciekawych filmów i seriali dostępnych na tej platformie, które znajdziesz w kategorii Rozrywka na Nano Komputronik. Być może okaże się, że jednak nie wszystko jeszcze widziałeś.

A teraz przedstawiamy Ci 5 propozycji serwisów VOD, będących ciekawą alternatywą dla Netflixa.

HBO MAX

Pamiętasz HBO GO? Jeśli tak, to platformę tę zastąpił serwis HBO MAX, który swój debiut miał 8 marca 2022 roku. Łączy on wszystkie serwisy HBO i oferuje jeszcze większą bazę filmów i seriali niż poprzednia wersja. W HBO MAX oglądać można produkcje wytwórni takich jak Carton Network, New Line czy Warner Bros.

Na HBO MAX obejrzeć można m.in. „Władcę pierścieni” czy „Harrego Pottera”. Do najlepszych filmów dostępnych w tym serwisie zalicza się „Joker”, „Piękny umysł”, „Podziemny krąg”, „Incepcja” czy „Ojciec”.

Wraz ze zmianą platformy zmieniła się także jakość, która jest teraz dużo wyższa. W HBO MAX dostępna jest rozdzielczość 4K, Dolby Atmos i HDR.

Aby uzyskać dostęp do oferty HBO MAX, trzeba założyć konto i opłacić abonament. Obowiązuje regularna cena 29,99 zł za miesiąc. Jest ona stosunkowo niska, biorąc pod uwagę rozbudowaną ofertę i sporo nowości.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video to bezpośrednia konkurencja dla serwisów takich jak Netflix czy HBO MAX. Platforma umożliwia dostęp do szerokiej gamy produkcji kinowych i telewizyjnych. W jej ofercie dostępny jest także szereg autorskich treści.

Według oglądających do najlepszych filmów znajdujących się na Amazon Prime Video zalicza się m.in. „Podziemny krąg”, „Dawno temu w Ameryce”, „Gladiator”, „Gorączka”, „Zapach kobiety” czy „Bękarty wojny”.

Amazon Prime Video idzie o krok dalej niż inne serwisy i w ramach abonamentu oprócz dostępu do filmów i seriali zapewnia darmową dostawę produktów zakupionych na platformie.

W Amazon Prime Video dostępne są dwa pakiety. Pierwszy kosztuje 49 zł za rok, natomiast 10,99 zł za miesiąc (wraz z darmową dostawą produktów), z kolei drugi można kupić za cenę 25,99 zł miesięcznie. W drugim przypadku jednak jest jedynie dostęp wyłącznie do biblioteki filmów i seriali.

Disney+

Kolejną wartą uwagi platformą, która jest dostępna w Polsce od czerwca 2022 roku, jest Disney Plus. W jej ofercie znajdują się filmy takich wytwórni jak Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic czy Star.

To, czy serwis Disney Plus można uznać za alternatywę dla Netflxa, zależy już wyłącznie od preferencji w zakresie kina. Na pewno nie będziesz zawiedziony, jeśli jesteś fanem Star Wars, bo na tej platformie obejrzeć można całą serię Gwiezdnych Wojen. Najwyżej oceniane produkcje dostępne na Disney+ to przede wszystkim „Hamilton”, „Coco”, „Król lew” i „Ojciec”.

Jeśli chodzi o koszty, miesięczny abonament wynosi 28,99 zł. Wykupując abonament całoroczny, zapłacić trzeba 289,90 zł. Promocja na start wynosi 229,99 zł za rok oglądania.

