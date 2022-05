Awantura przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą. Do akcji przyznała się dziennikarka Iryna Zemliana.

W poniedziałek, 9 maja, Rosja obchodziła Dzień Zwycięstwa. W związku z kolejną rocznicą na uroczyste złożenie wieńców zdecydowała się także Ambasada Rosji w Polsce. Na teren Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie przybył ambasador Siergiej Andriejew.

Oprócz przedstawicieli rosyjskiej placówki na miejscu znaleźli się także przeciwnicy wojny na Ukrainie, którzy „przywitali” ich okrzykami: „faszyści”, „zabójcy”, „Putin ch…”. W pewnym momencie doszło do incydentu. Ambasador został oblany czerwoną farbą, symbolizującą krew ofiar żołnierzy rosyjskich.

Okazuje się, że akcję zainicjowała ukraińska dziennikarka przebywająca w Polsce Iryna Zemliana. – Podeszliśmy do ambasadora, rozerwaliśmy paczki sztucznej krwi, a ta krew spadła na ambasadora i jego asystenta. Odeszli zawstydzeni, gdy krzyczeliśmy „faszyści”. Nie pozwoliliśmy im złożyć kwiatów – relacjonuje kobieta.

Do akcji przyznała się ukraińska dziennikarka Iryna Zemlyana pic.twitter.com/jeywBHaYml

Ambasador Rosji w Polsce właśnie został oblany czerwoną farbą! Dyplomatycznie skomentuję to tak: niech żyje wolna i niepodległa Ukraina 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/bYhee8m2cu

Dostał to, na co zasłużył. Wyjątkowo bezczelny i arogancki typ. #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/MO8H7dTS00

Bardzo źle że doszło do oblania Andriejewa czerwona farba. To albo prowokacja albo kompletny brak wyobraźni. Rosją to wykorzysta a życie i zdrowie naszych dyplomatów w Rosji jest teraz zagrożone.