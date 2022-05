Rosyjski ambasador w Polsce, Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą przez przeciwników wojny na Ukrainie. – Atakowanie dyplomatów jest zawsze aktem barbarzyństwa, a w aktualnych okolicznościach jednocześnie aktem prowokacji wojennej – przekonuje Grzegorz Braun.

Przypomnijmy, że w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa ambasada Rosji w Polsce wyszła z inicjatywą złożenia kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział ambasador Siergiej Andriejew.

Na miejscu pojawiła się również liczna grupa przeciwników Rosji. Oprócz okrzyków protestujących, w stronę Andriejewa poleciał czerwony płyn symbolizujący krew Ukraińców przelewaną przez Kreml. Wkrótce media obiegło zdjęcie oblanego czerwienią ambasadora Rosji.

Sytuacja jest szeroko komentowane w mediach. Większość osób popiera ostry protest ukraińskiej dziennikarki, która przyznała się do oblania ambasadora farbą. Są jednak tacy, którzy nie akceptują tego typu zachowań.

„Atakowanie dyplomatów jest zawsze aktem barbarzyństwa, a w aktualnych okolicznościach jednocześnie aktem prowokacji wojennej. Bez wzgl. na bezp. sprawstwo, za sytuację odpowiadają władze RP” – zaznaczył Grzegorz Braun. Poseł Konfederacji publicznie domaga się dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Jeszcze raz: dzisiejszy atak na JE Amb. Andriejewa to prostackie barbarzyństwo i antypolska prowokacja; sprawcy – pod sąd i do więzienia; @Kaminski_M_⁩ do dymisji – jego urzędowanie przynosi hańbę i sprowadza powszechne niebezpieczeństwo. https://t.co/eAsyXw93KZ