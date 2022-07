Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) opublikował nowy raport dotyczący działań wojennych na Ukrainie. Nie ma dobrych informacji.

ISW podaje, że obecnie Rosjanie znajdują się w przerwie operacyjnej. Przerywały ją jedynie – jak informuje ISW – „ograniczone ataki naziemne w rejonie Słowiańsk-Siwersk-Bachmut”.

– Siły rosyjskie kontynuowały ciężki ostrzał, ataki rakietowe i naloty na całej linii frontu – czytamy w oficjalnym raporcie wydanym przez amerykański instytut.

#Russia’s operational pause largely continued, with limited Russian ground assaults along the Slovyansk-Siversk-Bakhmut salient. Russia's campaign of attacks on residential areas in #Ukrainian cities continues.



Read the latest report and see today's maps: