Jack Detsch, reporter Foreign Policy, poinformował o dostawie amerykańskiego sprzętu wojskowego na Ukrainę. Nie ma wątpliwości, że wspomoże on tamtejszą armię.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że amerykańska administracja zdecydowała o dostarczeniu nowego sprzętu wojskowego Ukraińcom, który zmagają się z napaścią Rosji. Mowa o nowoczesnych dronach „kamikaze” o nazwie Switchblade. Drony tego typu mogą skutecznie walczyć z pojazdami opancerzonymi, w tym także z czołgami, ale świetnie sprawdzą się także do walki z piechotą. Ich sposób działania wygląda następująco:

– Switchblade to mały lekki dron, który może znajdować się w powietrzu do 30 minut, zanim operator, który czasami znajduje się w odległości do 10 kilometrów, na ziemi skieruje go na cel. Dron jest wystrzeliwany ze specjalnej tuby jako pocisk moździerzowy. Nawigacja GPS w czasie rzeczywistym pozwala serwisantowi kontrolować drona w terenie, aż do momentu trafienia w cel. Te drony-kamikaze zostały opracowane przez amerykańską firmę AeroVironment Inc. specjalnie dla armii amerykańskiej. Istnieją dwie modyfikacje tych urządzeń – Switchblade 300 i Switchblade 600. Ten ostatni wariant jest nawet w stanie dać opór czołgom – opisuje działanie dronów serwis root-natiom.com.

Jack Detsch, reporter Foreign Policy, informuje, że pierwsza partia tego typu sprzętu jest już w rękach Ukraińców. Powołuje się przy tym na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego resortu obrony. – Stany Zjednoczone dostarczyły „znaczną ilość” pierwszych 100 dronów Switchblade ukraińskim żołnierzom – napisał Detsch na Twittere. – USA ciężko pracują, aby przyspieszyć dostawy większej liczby dronów, które detonują się nad celami – dodał.

NEW: U.S. has delivered a "significant amount" of the first 100 Switchblade drones to Ukrainian troops and the kamikaze drones are being used in the field: senior U.S. defense official



U.S. is working hard to expedite the supplies of more of the drones that detonate over targets