Mark Hertling, emerytowany oficer US Army, zabrał głos ws. walk w Donbasie. Były żołnierz ocenił, kto wygra starcie, które rozpoczęło się w nocy z 18 na 19 kwietnia.

Rozpoczęła się rosyjska ofensywa w Donbasie. To kolejny etap „specjalnej operacji wojskowej”, jak wojnę w Ukrainie nazywa Kreml. Tym razem ataki armii Putina skupione są w obrębie obwodów donieckiego i ługańskiego. Rosjanie chcą wyprzeć stamtąd Ukraińców, by – jak twierdzą – ratować lokalną ludność.

Głos ws. kolejnego etapu inwazji Rosjan zabrał szef tamtejszego MSZ, Siergiej Ławrow. Polityk stwierdził, że „nowy etap operacji specjalnej, który rozpoczyna się we wschodniej Ukrainie, będzie znaczącym wydarzeniem”.

Swoją opinię na temat trwających w Donbasie rosyjsko-ukraiński walk przedstawił na Twitterze emerytowany oficer US Army Mark Hertling. W swoim wpisie przyznaje, że starcie będzie miało w dużej mierze charakter „bitwy logistycznej”. Co ciekawe, Amerykanin uważa również, że Ukraińcy mają dużą szansę na pokonanie najeźdźcy.

– Mówię to od jakiegoś czasu, ale powtórzę dla podkreślenia: następne kilka tygodni będzie bitwą logistyczną. Ukraina to wygra – napisał Hertling na swoim profilu społecznościowym.

Been saying this for awhile, but will repeat for emphasis: The next few weeks will be a battle of logistics. Ukraine will win it.