Nad Polską przeleciały amerykańskie bombowce B1B – poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że podczas przelotu amerykańskich maszyn, towarzyszyły im polskie myśliwce F16.

„Polscy piloci F16 eskortowali przelot amerykańskich bombowców B1B nad Polską. To jeden z ważnych elementów współpracy i dowód interoperacyjności żołnierzy POL i USA oraz w ramach NATO” – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Szef MON do wpisu dołączył zdjęcie ukazujące przelot polskich myśliwców F16. To one eskortowały amerykańskie bombowce podczas przelotu nad Polską.

To nie pierwsza tego typu sytuacja. Jeszcze w maju polski resort obrony poinformował o eskortowaniu amerykańskich bombowców strategicznych B-52.

