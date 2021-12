Czwarta fala koronawirusa powoli ustępuje – wynika z danych resortu zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz przypomina jednak, że resort jest przygotowany do zaostrzenia restrykcji. – Żebyśmy nie musieli tych restrykcji wprowadzać, to przestrzegajmy tych, które są obecnie – zaapelował.

Mamy 13 806 nowych przypadków koronawirusa w Polsce – poinformowało Ministerstwo Zdrowia we wtorkowym raporcie. Liczba nowych zakażeń spada, jednak w dalszym ciągu dane dotyczące zgonów nie wyglądają optymistycznie. W ciągu minionej doby odnotowano 538 śmierci związanych z COVID-19.

Obecną sytuację komentował rzecznik prasowy resortu Wojciech Andrusiewicz. – Jeżeli popatrzymy na zakażenia, to w stosunku do zeszłego wtorku, to blisko 21 proc. mniej odnotowanych zakażeń – podkreślił na briefingu prasowym.

Andrusiewicz zwrócił uwagę na statystykę zgonów. – Niestety zgony nadal na podobnym, wysokim poziomie i po raz kolejny przychodzi mi mówić, że dziś 76 proc. z tych zgonów to są zgony osób niezaszczepionych. Większość osób, które były zaszczepione pełną dawką, są to osoby z szeregiem chorób współistniejących – powiedział.

Rzecznik ministerstwa zdrowia potwierdza spadkowy trend w liczbie wykrywanych zakażeń. – Widzimy te spadki tygodniowe. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie 18 proc. spadków tydzień do tygodnia. Wszystkie województwa notują już spadki na poziomie dwucyfrowym. Widzimy że spada powoli liczba wykonywanych w Polsce testów – wyjaśnia.

Podczas spotkania prasowego przypomniał jednak, ze resort jest przygotowany do zaostrzenia restrykcji w razie potrzeby. – My jesteśmy przygotowani na możliwość zaostrzenia tych restrykcji, które obowiązują, więc tu apel do naszego społeczeństwa, żebyśmy nie musieli tych restrykcji wprowadzać, to przestrzegajmy tych, które są obecnie – powiedział.