Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z dziennikarzami skomentował wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł po szczepieniu na Covid-19. Stwierdził, że zgon „raczej” nie miał związku z przyjęciem szczepionki. Zapewnił jednak, że specjaliści przeprowadzają dalsze badania w tej sprawie.

Andrusiewicz zwrócił się również z apelem do dziennikarzy. Poprosił, aby podchodzić do informowania o niepożądanych odczynach poszczepiennych z odpowiedzialnością i nie ferować wyroków nie mając pewności co do rzeczywistej przyczyny śmierci.

„Cały czas proszę i dziękuję państwu, że podchodzicie z dużą odpowiedzialnością do informowania o tychże NOP-ach. Ponieważ już w przypadku pierwszej osoby, która zmarła w tej koincydencji czasowej z zaszczepieniem – czyli to jest osoba z domu pomocy społecznej w Oleśnicy – to pierwsze wyniki sekcji zwłok świadczą, że raczej nie miało to związku z zaszczepieniem” – podkreślił Andrusiewicz.

Andrusiewicz omawia trzy przpadki

Rzecznik resortu zdrowia stwierdził, że eksperci przeprowadzą jeszcze badania histopatologiczne. „Ale te pierwsze wyniki sekcji zwłok mówią o tym, że to raczej nie jest wskazanie do powiązania szczepienia ze śmiercią” – stwierdził Andrusiewicz.

„Drugi zgon dotyczący Krakowa. Tam już (…) przy wpisywaniu zgonu do systemu, lekarz zauważył, że najprawdopodobniej nie jest to zgon spowodowany szczepieniem. I tu znów mamy pewną koincydencję czasową, to była osoba też z poważnymi schorzeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym” – kontynuował Andrusiewicz.

Dodał, że trzeci zgon, do którego mogło dojść w zbieżności czasowej z podaniem szczepionki, dotyczy osoby z DPS-u w Ciechanowie, około pięćdziesięcioletniej i z wieloma chorobami.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 144 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Odnotowano więc niewielki spadek zakażeń. W ciągu ostatniej doby przekroczona została granica 1,5 miliona zakażonych w naszym kraju. „Z powodu COVID-19 zmarło 65 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 271 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 502 810 przypadków zakażeń koronawirusem. 36 780 osób nie żyje a 1 257 352 uznano za wyzdrowiałe.

