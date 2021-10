Andrzej Duda odpowiedział internautom, którzy przypomnieli mu jego stary wpis na temat cen paliwa. Prezydent zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Twitter.

Niektóre tweety bardzo źle się starzeją. Przekonał się o tym prezydent Andrzej Duda, któremu internauci przypomnieli pewien wpis sprzed lat. Duda nawiązywał wówczas do wysokich cen paliwa i szydził z ówczesnych rządzących.

„Interia: „Od 1 marca zdrożeje przejazd autostradą Katowice-Kraków”. Super, do tego paliwo po 6 zł. Może czas przesiąść się na psie zaprzęgi?” – pisał wówczas Andrzej Duda ironizując.

Wpis zyskał drugie życie i krążył po sieci. Powstał wokół niego bardzo duży szum, a internauci, szczególnie ci najmłodsi, pękali ze śmiechu tworząc nawet memy. Wreszcie do całej sprawy postanowił odnieść się sam zainteresowany, który odpowiedział szydercom na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Przyznał, że jego stary wpis faktycznie „źle się zestarzał” i podziękował internautom za to, że mu go przypomnieli.

„Dziękuję za to przypomnienie. Niektóre tweety źle się starzeją. Dla PO i PSL, który wówczas zapewniał szczęście i dobrobyt „by żyło się lepiej”. Przypomnijcie jeszcze jaka była siła nabywcza średniej pensji, emerytury i świadczeń społecznych do tego litra benzyny po 6 zł w 2012r” – napisał Andrzej Duda odnosząc się do starego wpisu na Twitterze.

Na tweeta Andrzeja Duda zareagowała Konfederacja, która błyskawicznie odpowiedziała głowie państwa.