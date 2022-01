Prezydent Andrzej Duda po raz drugi zakażony koronawirusem. O aktualnej sytuacji zdrowotnej głowy państwa poinformował szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. W sieci zaroiło się od komentarzy. Wiele z nich jest krytycznych w stosunku do prezydenta…

„Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent Andrzej Duda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik” – poinformował Paweł Szrot.

„Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną. Prezydent przyjął w kwietniu i czerwcu zeszłego roku 2 dawki szczepionki, a 17 grudnia – dawkę trzecią przypominającą. Prezydent zgodnie z przepisami przebywa w izolacji” – dodał.

Wiadomość błyskawicznie rozeszła się w sieci. Wielu internautów życzy głowie państwa powrotu do zdrowia. Jednak wśród komentarzy nie brakuje również tych krytycznych w stosunku do prezydenta lub obozu władzy.

Dzwonić do zaczyńskiego żeby go zwolnił z izolacji!!!

To dobrze, że pod stałą opieką medyczną, a nie na teleporadzie.

Jak chce jechać na narty to niech się zgłosi do Kurskiego. On jemu wytłumaczy jak założyć drugie konto pacjenta…