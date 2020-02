Prezydent Andrzej Duda ma największe szanse na zwycięstwo w wiosennych wyborach – wynika z nowego sondażu Social Changes dla wpolityce.pl. Badanie przeprowadzono w pięciu hipotetycznych wariantach drugiej tury, w których występują: Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak.

Nowy sondaż Social Changes dla wpolityce.pl wskazuje, że obecny prezydent wygrałby w starciu z kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Na Andrzeja Dudę zagłosowało 48 proc. respondentów, Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymała 41 proc., 8 proc. jest niezdecydowanych, a 3 proc. deklaruje, że nie weźmie udziału w głosowaniu. Po odliczeniu dwóch ostatnich kategorii obecny prezydent wygrywa stosunkiem głosów 54 proc. do 46 proc. (poprzednio 53 proc. do 47 proc.).

Duda wygrał także w starciu z Szymonem Hołownią, otrzymując 48 proc. głosów. Na byłego prezentera TVN zagłosowało 39 proc. 8 proc. wskazało na „trudno powiedzieć”, a 5 proc. nie wzięłoby udziału w takiej drugiej turze. Ostateczny wynik to 55 proc. do 45 proc. dla Dudy.

Z obecnym prezydentem przegrywa także Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lidera PSL zagłosowało 40 proc. badanych, a na Dudę 48 proc., 8 proc. było niezdecydowanych, a 4 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Ostateczny wynik to 55 proc. do 45 proc. na korzyść aktualnego prezydenta.

Czwarty wariant to druga tura z Robertem Biedroniem. Duda wygrywa z wynikiem 49 proc., kandydat Lewicy otrzymuje 36 proc. Aż 9 proc. jest niezdecydowanych, a 6 proc. zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w takim głosowaniu. Wynik drugiej tury w takiej konfiguracji to: 58 proc. do 42 proc. na korzyść Dudy.

Prezydent wygrywa także z Krzysztofem Bosakiem. W tym wariancie Duda otrzymał 52 proc. głosów, a kandydat Konfederacji tylko 23 proc. Na odpowiedź „Trudno powiedzieć” wskazało 13 proc. respondentów, a 12 proc. nie wzięłoby udziału w dogrywce. Ostateczny wynik to 69 proc. do 31 proc. na korzyść Dudy.

Badanie zrealizowano metodą CAWI w dniach od 7 do 11 lutego 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1085.

Źródło: wpolityce.pl