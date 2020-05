Akcja charytatywna #hot16challenge2 na dobre zadomowiła się w świecie polityki. Od wczoraj hitem sieci jest występ Janusza Korwin-Mikkego, który przy okazji wywołał kontrowersje. Dzisiaj natomiast w akcji wziął udział… Andrzej Duda.

„Fantastyczna akcja #Hot16Challenge2, choć nominacje od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem – nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie. Niech muzyka nas łączy w dobrej sprawie!” – napisał Duda.

Tekst utworu, który wykonuje Duda poniżej:

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

To jest maj, nie pachnie Saska Kępa,

Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.

Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz.

Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz już.

Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa spokój, my i wy,

My i wy. My to oni, oni my.

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem – chwała im

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem – chwała im

Prezydent Duda nominował do występu Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela Bułeckę, zespól Pectus, zespół Golec uOrkiestra i premiera Mateusza Morawieckiego.

