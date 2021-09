Andrzej Duda rozmawiał w USA z przedstawicielem Discovery, właściciela Grupy TVN. Prezydent powiedział, w jakiej atmosferze przebiegło spotkanie.

Andrzej Duda, podczas wizyty w USA, na zaproszenie US Chamber of Commerce, spotkał się w czwartek z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Prezydent pytany o to, czego dotyczyła rozmowa przyznał, że poruszano m.in. temat „lex TVN”.

Duda zdradził, że podczas rozmów obecny był m.in. przedstawiciel Discovery, czyli właściciela Grupy TVN, której dotyczy wspomniany wyżej przypadek. Prezydent zdradził, w jakiej atmosferze przebiegało spotkanie.

„Też i na ten temat rozmawialiśmy (lex TVN – przyp. red.), bo przedstawiciel Discovery był obecny w czasie tego spotkania. Natomiast przede wszystkim muszę powiedzieć otwarcie, że to było bardzo miłe dla mnie spotkanie

Andrzej Duda rozmawiał z właścicielem TVN

Duda przyznaje, że usłyszał na temat Polski wiele dobrych słów. „Nie musieli tego mówić, przecież nikt inwestorów amerykańskich obecnych na polskim rynku, tutaj na spotkaniu z prezydentem Polski w Nowym Jorku nie zmusza do tego, żeby mówić komplementy na temat Polski” – powiedział.

Co mówiono natomiast na temat „lex TVN”? Duda twierdzi, że ten temat zagaił jedynie przedstawiciel wspomnianej wcześniej grupy Discovery. Duda miał przyznać, że doskonale rozumie „amerykańskie interesy i amerykańskie podejście”.

„Zapewniłem wszystkich, bo powiedziałem to głośno, że w Polsce przestrzegane są wszystkie normy. W Polsce jest wolność słowa. W Polsce jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantowana przez polską konstytucję. I w związku z powyższym z tego punktu widzenia ja będę oceniał tę ustawę, jak ją dostanę” – powiedział, a dopytywany o to, czy zawetuje ustawę odparł, że podejmie decyzję, gdy otrzyma nowelizację ustawy. Więcej TUTAJ.

źródło: Wirtualne Media