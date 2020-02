Prezydent Andrzej Duda pochwalił się na Twitterze zdjęciem sprzed lat. To fotografia z czasów, gdy był on harcerzem. Powodem publikacji był obchodzony w sobotę Dzień Myśli Braterskiej.

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, które harcerze i skauci na całym świecie obchodzą 22 lutego. Jest to dzień urodzin sir Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu, a także jego żony Olave Baden-Powell.

Z okazji uroczystości, prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami organizacji harcerskich. Zasłużeni działacze zostali odznaczeni medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prezydent podczas przemówienia przypomniał, że on również w przeszłości był harcerzem. „To jest dla mnie zawsze wielka radość móc gościć w Pałacu Prezydenckim w Dniu Myśli Braterskiej harcerzy, przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich, nad którymi protektorat honorowy objąłem, jako prezydent RP i harcerz, bo harcerzem jest się do końca życia. A ja na pewno tak się czuję” – powiedział.

To nie wszystko. Andrzej Duda postanowił też podzielić się z internautami zdjęciem z czasów harcerskich. „Gdy kiedyś wspomnisz przyjaciół swych, dotkniesz munduru, poczujesz łzy. Wtedy zobaczysz jak bardzo Ci do szczęścia brakuje ich. Zawołasz wnuki opowiesz im, jak dobrze było wśród nich.” Znacie to? Większość Harcerzy po latach tak właśnie ma” – napisał prezydent na Twitterze.

„Gdy kiedyś wspomnisz przyjaciół swych, dotkniesz munduru, poczujesz łzy. Wtedy zobaczysz jak bardzo Ci do szczęścia brakuje ich. Zawołasz wnuki opowiesz im, jak dobrze było wśród nich.” Znacie to? Większość Harcerzy po latach tak właśnie ma. #DzieńMyśliBraterskiej2020 pic.twitter.com/63mfnqkfVy — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 22, 2020

Źr.: Twitter/Andrzej Duda, TVP Info