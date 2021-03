Andrzej Piaseczny wciąż przebywa w szpitalu, gdzie trafił z powodu zakażenia koronawirusem. Do stanu jego zdrowia odniósł się w programie Wirtualnej Polski dr Marek Posobkiewicz, który w ostatnich dniach odwiedził wokalistę.

Andrzej Piaseczny w szpitalu przebywa już od kilka dni. Gdy zachorował na COVID-19, próbował najpierw leczyć się w domu. Po dziesięciu dniach jego problemy z oddychaniem były na tyle duże, że musiał trafić do szpitala. Tam został podłączony do specjalistycznej aparatury.

Teraz „Piasek” czuje się już lepiej. Informację na temat jego zdrowia przekazał dr Marek Posobkiewicz, który w ostatnim czasie odwiedził muzyka. „Byłem u Andrzeja Piasecznego w szpitalu. Jest chory. Jest pod wysokimi przepływami tlenu. Jak rozmawialiśmy, nie powiedział ani nie zaśpiewał jeszcze ostatniego słowa. Po wyjściu ze szpitala wciąż będzie bawił nas i pocieszał swoją muzyką dalej” – powiedział w programie Wirtualnej Polski.

Lekarz odniósł się również do skandalicznych komentarzy, jakie padły ze strony Violi Kołakowskiej. „Jeśli chodzi o takie komentarze sugerujące, że on udaje chorobę, to mogę powiedzieć tylko tyle – doczekaliśmy się szczepionki na koronawirusa, ale na głupotę jeszcze nie. Myślę, że wszystko będzie dobrze z Andrzejem Piasecznym. Robimy wszystko, co w naszej mocy, podobnie jak z innymi pacjentami, by jak najszybciej mogli wrócić do swoich domów” – mówił.

Dr Posobkiewicz przekazał również informację na temat aktualnego sposobu leczenia muzyka. „Andrzej Piaseczny jest leczony między innymi tlenoterapią wysokoprzepływową. W szczegóły leczenia pacjenta nie będę się wdawał, ale jeśli chodzi o standardowe leczenie zakażenia koronawirusem w sytuacji, kiedy dochodzi do zapalenia płuc, stosujemy antybiotyk, steryd, heparyna drobnocząsteczkowa i leki przeciwwirusowe oraz duże dawki tlenu, żeby zabezpieczyć dobrze utlenowanie krwi” – poinformował.

Źr.: WP