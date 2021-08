Anita Włodarczyk i Malwina Kopron napisały historię na naszych oczach. Pierwsza trzeci raz z rzędu wywalczyła olimpijskie złoto, druga zdobyła brązowy medal po wspaniałym rzucie. Tak na sukces naszych młociarek zareagowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

3 sierpnia 2021 roku na stałe zapisze się w historii polskiego rzutu młotem. To właśnie dziś miał miejsce fenomenalny występ naszych reprezentantek: Anity Włodarczyk i Malwiny Kopron, które stanęły na podium igrzysk olimpijskich. Świetnie spisała się również Joanna Fiodorow, dostając się do ścisłego finału i kończąc go na siódmej pozycji.

Włodarczyk potwierdziła absolutną dominację w kobiecym rzucie młotem na przestrzeni lat. Rekordzistka świata rzuciła aż 78,48 m, czym zapewniła sobie trzeci złoty medal olimpijski z rzędu. Z kolei Kopron posłała młot na odległość 75,49 m, co dało jej ostatecznie brąz. Polki na podium „rozdzieliła” Chinka Zheng Wang (77,03 m).

Po triumfie w stronę naszych zawodniczek popłynęły gratulacje z całego świata. Na sukces bardzo szybko zareagował prezydent Andrzej Duda. „Anita Włodarczyk złoto i Malwina Kopron brąz w rzucie młotem na igrzyskach w Tokio! Co za dzień! Brawo! Brawo! Brawo! Gratulujemy! DZIĘKUJEMY!” – napisał prezydent.

Medalistkom postanowił pogratulować także premier Mateusz Morawiecki. „Oj, sypią się kolejne medale dla Polski w ten medalowy wtorek! Anita Włodarczyk ze złotem, a Malwina Kopron z brązem w rzucie młotem. Wielkie gratulacje dla obu Pań” – podsumował szef rządu.