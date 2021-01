Anna Cieślak to kolejna osoba, która poza kolejnością została zaszczepiona przeciw COVID-19. Aktorka, a prywatnie partnerka Edwarda Miszczaka, wydała w tej sprawie oświadczenie.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o szczepieniach znanych osób przeciwko COVID-19. W gronie osób zaszczepionych poza kolejnością znaleźli się między innymi Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Leszek Miller, Edward Miszczak, Radosław Pazura czy Olgierd Łukaszewicz.

W poniedziałek media informowały nieoficjalnie, że wśród osób zaszczepionych miała być również Anna Cieślak – 40-letnia aktorka, a prywatnie partnerka dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Kobieta wydała już oświadczenie w tej sprawie, w którym potwierdziła medialne doniesienia.

Anna Cieślak całą sytuację traktuje jako akcję prospołeczną. „Szanowni Państwo, otrzymałam propozycję i poddałam się zaszczepieniu w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19. Nie pierwszy raz miałam szansę zaangażowania się w ważną akcję prospołeczną” – napisała w mediach społecznościowych.

Aktorka zaznaczyła, że w ten sposób chciała pokazać swoje zaufanie do szczepionki. „Wiedząc, jak wielu Polaków obawia się szczepionki, chciałabym dać świadectwo swojego zaufania do jej bezpieczeństwa. Wierzę naukowcom i lekarzom, którzy zalecają szczepienia, jako bezpieczną i skuteczną drogę do pokonania pandemii i powrotu do normalności. Warunkiem powodzenia ich misji jest nasz masowy udział w Narodowym Programie Szczepień” – dodała.

Źr.: Instagram/ankacieslak