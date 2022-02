Ukraiński Antonov AN-225 „Mriya”, największy samolot świata, spłonął w wyniku nalotów na lotnisko Hostomel pod Kijowem. Głos w tej sprawie zabrał szef ukraińskiego MSZ.

Media obiegła dziś niespodziewana informacja. Okazało się, że w wyniku rosyjskiego nalotu na lotnisko Hostomel pod Kijowem, spłonął największy samolot świata, czyli Antonov AN-225 „Mriya”.

– Dane z serwisu monitorującego ruch lotniczy FlightRadar potwierdzają, że od 5 lutego „Mrija” („Marzenie”) była na lotnisku w Hostomelu i nigdzie nie latała, w przeciwieństwie do pięciu samolotów An-124-100 „Rusłan”, które znajdują się obecnie poza Ukrainą i mogą pomagać w dostawach broni z Zachodu – podaje „Rzeczpospolita”.

Informacja o zniszczeniu gigantycznego samolotu została przekazana Radiu Swoboda Anatolij Fiodoruk, burmistrz Buczy, czyli miasta oddalonego od lotniska Hostomel o zaledwie 4 kilometry. Przyznał on, że po piątym nalocie przeprowadzonym przez rosyjskie lotnictwo, maszyna została całkowicie zbombardowana.

Zniszczenie samolotu potwierdził również szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba. Polityk zamieścił wpis, w którym nawiązał do wysokiego morale ukraińskiego narodu w dobie rosyjskiej napaści. – Był to największy samolot świata, AN-225 „Mriya” (po ukraińsku „Sen”). Rosja mogła zniszczyć naszą „Mriję”. Ale nigdy nie zdołają zniszczyć naszego marzenia o silnym, wolnym i demokratycznym państwie europejskim. Zwyciężymy! – napisał Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8