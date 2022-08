Najnowsze doniesienia w sprawie Arkadiusza Milika przekazuje dziennikarz Gianluca Di Marzio. Poinformował on, że Polak może już wkrótce wrócić do Serie A. Co więcej, Juventus Turyn, do którego miałby trafić napastnik, miał dojść już do porozumienia z Olympique Marsylia.

Arkadiusz Milik w Olympique Marsylia miał swoje wzloty i upadki. Umowa z polskim napastnikiem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale wiele wskazuje na to, że transfer może nastąpić wcześniej. Tym bardziej, że Milik nie zaliczył udanego początku sezonu, całe trzecie spotkanie spędził już na ławce rezerwowych.

Wciąż jednak nie brakuje drużyn zainteresowanych Polakiem. Jak donosi Gianluca Di Marzio, Arkadiusz Milik może wkrótce wrócić do Serie A i to do samego Juventusu Turyn. Napastnik miałby zostać wypożyczony do końca sezonu za 2 miliony euro, jednak w umowie ma pojawić się klauzula wykupu wynosząca 8 milionów euro.

Z doniesień dziennikarza wynika, że Olympique i Juventus miały się już wstępnie porozumieć w kwestii transferu. Ostateczna decyzja ma jednak należeć do szkoleniowca „Starej Damy”, który w tym momencie ma inny priorytet transferowy. Massimiliano Allegri chciałby bowiem, by do Juventusu dołączył Memphis Depay z FC Barcelony. Rozmowy w jego sprawie miały jednak utknąć w martwym punkcie.

Źr.: Fakt