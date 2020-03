To nie jest tak, że odkąd się pojawił koronawirus, ludzie przestali chorować na inne choroby. I to jest kluczowy problem z którym się zetkniemy – powiedział Bartosz Arłukowicz w Radiu Plus. Polityk Platformy Obywatelskiej przekonuje, że należy wydzielić w szpitalach specjalne strefy, które ułatwią pracę lekarzom.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie zaraziło się już 246 osób, zanotowano również 5 przypadków śmiertelnych.

Aktualną sytuację śledzi eurodeputowany PO Bartosz Arłukowicz. Zdaniem byłego ministra zdrowia w polskich szpitalach należy szybko wprowadzić usprawnienia. – To nie jest tak, że odkąd się pojawił koronawirus, ludzie przestali chorować na inne choroby. I to jest kluczowy problem z którym się zetkniemy – powiedział w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

– Przestawiamy funkcjonowanie szpitali na szpitale zakaźne i tak powinno być, ale musimy pamiętać o tym, że ludzie nie przestaną chorować na nowotwory, udary, zawały i teraz najważniejszym zadaniem dla państwa na ten moment, w tym momencie jest zabezpieczenie kadr medycznych – dodał.

Zdaniem Arłukowicza w polskich szpitalach należy wprowadzić strefy białe i czerwone. W pierwsze znajdą się pacjenci przebywający w placówkach z powodu innych schorzeń, a w drugiej tylko osoby zakażone koronawirusem. – To kluczowe zadanie dla państwa i to apeluję do ministra zdrowia, żeby na tym się w tej chwili działania skupiły. Zabezpieczenie kadr medycznych – podkreślił Arłukowicz.

Źródło: Radio Plus