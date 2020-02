„Chcesz zmienić Polskę? Możesz to zrobić. Tak Ty. I Ty też. I my wszyscy razem!” – pisze Bartosz Arłukowicz. Polityk Platformy Obywatelskiej zwrócił się do internautów z prośbą o pomoc. Podobne wpisy pojawiły się również u jego partyjnych kolegów.

Już pierwsze tygodnie kampanii prezydenckiej zapowiadają intensywną walkę o głosy wyborców. Najwidoczniej zdaje sobie z tego sprawę Bartosz Arłukowicz. Na nieco ponad dwa miesiące przed wyborami polityk Platformy Obywatelskiej zwrócił się do wyborców z prośbą.

„Chcesz zmienić Polskę? Możesz to zrobić. Tak Ty. I Ty też. I my wszyscy razem! Masz płot?Zadzwoń. Napisz. Masz balkon? Też potrzebny. Możesz rozdać ulotki?” – dopytuje eurodeputowany Koalicji Europejskiej. „Rozdaj znajomym i na ulicy. Nie ktoś. Nie oni. Nie tamci. Ty możesz pomóc! Tak Ty!” – zachęca Arłukowicz.

Tak Ty!🙂https://t.co/yYK2SjGXCx#Kidawa2020 — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) February 23, 2020

Polityk, który aktywnie udziela się w kampanii wyborczej podzielił się historią ze sztabu. „Starsza Pani przyszła do #SztabObywatelskiLekko uśmiechnięta buźka po baner! Poprosiła o pomoc. Miłosz z chłopakami ze sztabu pyk na balkon. Napięty biceps. Baner wisi. Lekko uśmiechnięta buźka. Pani szczęśliwa!Lekko uśmiechnięta buźka. My robimy swoje!” – informował.

My robimy swoje!🙂#Kidawa2020 pic.twitter.com/l5pmmQqfGl — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) February 22, 2020

Podobne wpisy na swoich kontach zamieścili również inni politycy związani z największą formacją opozycyjną. „Ktoś ma wolny balkon/ płot na baner wyborczy #Kidawa2020? Proszę o wiadomość” – napisał Dariusz Rosati.

Ktoś ma wolny balkon/płot na baner wyborczy #Kidawa2020 ? Proszę o wiadomość😊 — Dariusz Rosati (@DariuszRosati) February 23, 2020

Z podobną prośbą kilka dni temu zwrócił się także Tomasz Zimoch. „Jeśli ktoś z Was jest chętny do wywieszenia (balkon, płot,itp) wyborczego baneru Małgorzaty Kidawy Błońskiej proszę o wiadomość” – ogłosił poseł KO.

Jeśli ktoś z Was jest chętny do wywieszenia (balkon, płot,itp) wyborczego baneru Małgorzaty Kidawy Błońskiej proszę o wiadomość.#Kidawa2020 — Tomasz Zimoch (@tzimoch) February 16, 2020

