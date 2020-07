Emocje przedwyborcze udzielają się kolejnym aktorom. Do tego grona dołączył Artur Barciś. Aktor znany z takich seriali jak „Ranczo” i „Miodowe Lata” wyrecytował fanom wiersz przedwyborczy.

II tura wyborów prezydenckich zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Sondaże nie są w stanie wskazać jednoznacznego faworyta. Często różnica pomiędzy Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim waha się na granicy błędu statystycznego.

Artur Barciś pokazał nagranie z „Wierszem Przedwyborczym”

W ostatnich dniach przed wyborami głos zabrał Artur Barciś, znany z seriali „Ranczo” i „Miodowe Lata”. Aktor postanowił wyrecytować internautom specjalny wiersz przedwyborczy. Poniżej tekst i nagranie.

Wierszyk przedwyborczy, bez komentarza

Morda w kubeł

Piszą do mnie różni ludzie,

Że wychylać się nie warto,

Że mam siedzieć w swojej budzie,

Morda w kubeł, panie aktor!

Że nikogo nie obchodzi, co mam dziś do pogadania

Piszą starzy, piszą młodzi: „Aktor jest tylko od grania

Nie ma prawa ludziom kadzić, co myśli, jakie ma zdanie

W kubeł mordę ma se wsadzić, nie do niego to pytanie.”

A ja myślę sobie skromnie, choć szanuję moich gości,

Te wybory są też o mnie, o mojej tutaj przyszłości,

Dlatego bardzo was proszę, bo wiem, że teraz mam rację,

To nie jest walka o grosze, to walka o demokrację,

Ta demokracja, rodacy, to nie jest jakiś tam bubel,

Więc trzeba wziąć się do pracy i mordy nie wkładać w kubeł,

Jest ktoś, kto chce mieć tu wszystko,

Tak w mojej głowie to mi gra,

Kto chce mieć całe boisko,

Do gry, w której zawsze wygra,

Bo ma na boisku sędziego, który bez żadnej przyczyny,

Zawsze zagwiżdże, kolego, na korzyść jego drużyny,

Trzasami wybór jest jeden,

Przy swoim zdaniu zostanę,

Nie czeka nas żaden Eden, lecz choć nadzieja na zmianę

Źródło: Facebook