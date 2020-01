Artur Boruc postanowił publicznie wesprzeć Bonusa RPK. Raper od kilku tygodni przebywa za kratkami i wiele wskazuje na to, że spędzi tam ponad 5 lat. W sieci powstała jednak petycja o ułaskawienie, która skierowana jest do prezydenta Andrzeja Dudy.

Bonus RPK został skazany za handel narkotykami na pięć i pół roku pozbawienia wolności. W zakładzie karnym miał stawić się 2 września, jednak wówczas w więzieniu się nie pojawił. W październiku sąd odrzucił wniosek rapera o odroczenie kary ze względów zdrowotnych. Kasacja wyroku została już złożona do Sądu Najwyższego, również w Kancelarii Prezydenta znajduje się prośba o jego ułaskawienie.

W połowie listopada partnerka Bonusa poinformowała, że raper został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. W sieci powstała petycja do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie, sygnowana hasłem „Bezprawnym Osadzeniem Niewinnego Upadła Sprawiedliwość”. Do tej pory podpisało ją ponad 63 tysiące osób.

Bonusa RPK wsparło w tym czasie wiele znanych osób. Wśród nich znalazł się ostatnio Artur Boruc, który link do petycji udostępnił w mediach społecznościowych. Na Instagramie dodał zdjęcie oraz napisał „została jeszcze chwila”.

Źr.: Instagram/arturboruc