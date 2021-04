Nie było mnie tu dziś przez większość dnia i prawie by mnie ominęło takie złoto!



Gonciarz w skrócie:

– Nie zgadzam się z niczym co mówi Konfederacja.

– A co mówi?

– Nie wiem.



Brawa dla @K_Stanowski za kamienną twarz w tej sytuacji. #HejtPark 👍 https://t.co/SkJ9xrHSSc