W piątek 12 stycznia w sklepie przy ul. Kochanowskiego w Oleśnicy ( Dolnośląskie) rozegrały się wstrząsające sceny. Młodzi ludzie przypuścili bestialski atak na pracowników sklepu. Według wstępnych informacji, powodem niebywałej agresji stała się odmowa sprzedaży napoju energetycznego.

Wszystko zaczęło się tuż przed godz. 22, kiedy do sklepu popularnej sieci weszła młoda kobieta. Chciała kupić napój energetyczny. Jednak nowe przepisy zakazują ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia. Sprzedawcy uzyskali prawo weryfikacji wieku kupujących.

Serwis MojaOlesnica.pl relacjonuje, że gdy ekspedientka poprosiła kupującą o okazanie dowodu, ta zareagowała wulgaryzmami i agresją. Personel wezwał policję. Szybko okazało się, że przed sklepem stali znajomi kobiety. Młody mężczyzna wszedł do środka i rozpoczął bestialski atak na pracowników.

Młody napastnik bił pracującego w sklepie sprzedawcę, a kobieta szarpała się na ziemi z ekspedientką. Na miejscu interweniowała policja i zespół pogotowia ratunkowego, ale młodzi bandyci uciekli.

„W sobotę zatrzymano dwie osoby w wieku 16 lat, to kobieta i mężczyzna. Są to osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa rozboju. Trzecia osoba zatrzymana w sobotę to 18-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o pomocnictwo w rozboju” – przekazała reporterowi RMF MAXX st. asp. Bernadeta Pytel. oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. W sobotę zatrzymanych zwolniono z aresztu.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; YouTube