Atak na punkt szczepień w mieście Gera na terenie wschodnich Niemiec. Napastnik odmówił przyjęcia dawki szczepionki, a mimo to chciał otrzymać zaświadczenie. Gdy usłyszał, że nie jest to możliwe, zrobił się agresywny.

Do całego zdarzenia doszło w mieście Gera w Turyngii. Jak poinformowały lokalne władze, działał tam mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Udał się do niego mężczyzna, który miał podać się szczepieniu. Na miejscu odmówił jednak przyjęcia preparatu.

Mimo to, mężczyzna chciał otrzymać zaświadczenie o zaszczepieniu. Gdy usłyszał, że nie jest to możliwe, zaatakował członków personelu medycznego. W wyniku zdarzenia dwie osoby ranne i trafiły do szpitala.

Na miejscu interweniowała policja, a akcja szczepień została przerwana.

Żr.: Radio ZET