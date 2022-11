Rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski w zaskakujący sposób odniósł się do ataku na kierowcę biskupa w Myślenicach. Już wcześniej w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną twierdził, że Kościół jest przez cały czas atakowany.

Do ataku doszło w niedzielę 13 listopada w pobliżu jednego z kościołów w Myślenicach (województwo małopolskie). Mężczyzna podszedł do samochodu, w którym był biskup Robert Chrząszcz i zaatakował nożem jego kierowcę. Rany były bardzo poważne, konieczna była operacja, która na szczęście zakończyła się sukcesem.

Sprawcą okazał się 30-letni Krzysztof K., którego zatrzymano po niecałych trzech godzinach. Miał ponad 3,5 promila alkoholu we krwi, więc jego przesłuchanie możliwe było dopiero po wytrzeźwieniu. Mężczyzna przyznał, że nie pamięta wszystkiego, ponieważ od kilku dni spożywał alkohol, twierdził, że jego celem nie było zranienie konkretnej osoby.

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną do ataku odniósł się rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski. „Trzeba pamiętać, że ten atak na Kościół cały czas jest i o tym nie możemy nie mówić. Odbieram bardzo dużo telefonów atakujących mnie osobiście, zgłaszam to systematycznie na policję” – powiedział.

Z rzecznikiem skontaktowała się też dziennikarka „Gazety Wyborczej”, by poprosić o komentarz w sprawie incydentu w Myślenicach. Na początku odmówił on wypowiedzi, a gdy dziennikarka nie ustępowała, usłyszała odpowiedź, jakiej prawdopodobnie się nie spodziewała. „Nie wiem, czy to wasza wina. To wina wszystkich, którzy atakują Kościół” – stwierdził.

Źr.: Gazeta Wyborcza, Onet