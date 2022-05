Ukraińcy zaatakowali Wyspę Węży, która obecnie znajduje się pod rosyjską okupacją. Wojska Władimira Putina poniosły duże straty.

Na Ukrainie cały czas trwają działania wojenne. Ich miejsce jest głównie Donbas, jednak ataki odnotowuje się także na innych miejscach. Ostatnio Ukraińcy zaatakowali rosyjskie pozycje na Wyspie Węży, którą wojska Putina zajęły zaraz na początku wojny na Ukrainie.

Ukraińska armia przeprowadziła atak za pomocą dronów. Poinformował o tym za pośrednictwem Twittera amerykański dziennikarz Jack Detsch, który zdradził również, jakie straty ponieśli Rosjanie. Okazuje się, że Ukraińcy zniszczyli rosyjską obronę powietrzną.

– Ukraińskie ataki dronów zniszczyły rosyjską obronę powietrzną na Wyspie Węży na Morzu Czarnym, pokazanym tutaj na wykonanym dzisiaj zdjęciu satelitarnym – napisał Detsch na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

NEW: Ukrainian drone strikes destroyed Russian air defenses on Snake Island in the Black Sea, shown here in satellite image taken today.



The Ukrainian drones took out Pantsir surface to air missile vehicles and destroyed several buildings on the island.



📷:@Maxar pic.twitter.com/EmAXgn7O5g