Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę rano na terenie Chełma w województwie lubelskim. Auto stoczyło się z parkingu znajdującego się w pobliżu sklepu i wjechało na dwupasmową drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do całego zdarzenia doszło w sobotni poranek. Do jednego ze sklepów w Chełmie przyjechał 79-letni mężczyzna. Pozostawił auto marki Renault w pobliżu sklepu i ruszył na zakupy. Wygląda na to, że zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego. W pewnym momencie bowiem auto stoczyło się z pochylonego parkingu.

Jak podaje „Dziennik Wschodni”, samochód stoczył się na chodnik, a następnie wjechał na dwupasmową aleję Armii Krajowej. Na szczęście kierowcy w porę zauważyli auto i nikomu nic złego się nie stało. Samochód zatrzymał się uderzając w barierki rozgraniczające pasy jezdni.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, którzy poinformowali, że 79-latek otrzymał pouczenie.

Źr.: Dziennik Wschodni