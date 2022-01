Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na trasie Lublin-Zamość. Autokar wypadł z trasy i znalazł się w rowie. Serwis lublin112.pl podaje, że w wyniku zdarzenia ucierpieli ludzie.

O zdarzeniu informuje lokalny serwis lublin112.pl. Dziennikarze portalu podają, że na trasie Lublin-Zamość doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Do rowu wpadł autokar. „Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 13 w miejscowości Łopiennik Podleśny w powiecie krasnostawskim. Na drodze krajowej nr 17, na odcinku między Lublinem a Zamościem, autokar wpadł do rowu” – czytamy na wspomnianej wcześniej stronie internetowej.

Na miejsce natychmiast udały się służb. Zgodnie z relacjami naocznych świadków w akcji ratunkowej uczestniczy sześć zastępów straży pożarnej, liczne zespoły ratownictwa medycznego, a także funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają cały obszar.

Dziennikarze portalu lublin112.pl informują, że przekazano im, iż autokarem, który wpadł do rowu, podróżowało wiele osób. Wstępnie mówi się o około 50 pasażerach. „Służby ratunkowe mówią o licznych osobach poszkodowanych. W akcji ratunkowej biorą udział również przypadkowe osoby, które przekazują apteczki ze swoich aut” – czytamy.

O wypadku z udziałem autokaru na trasie Lublin-Zamość piszą już także inne, tym razem ogólnopolskie media. W tym m.in. serwis Interia.pl. „Autokar pełen pasażerów wpadł do rowu. Jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa” – czytamy na profilu portalu w serwisie społecznościowym Twitter.

AKTUALIZACJA

Najnowsze, bardziej szczegółowe informacje w całej sprawie przekazuje Radio ZET, którego dziennikarze podają, że w zdarzeniu ucierpiało 11 osób. „11 osób rannych w wypadku autokaru na DK 17 w miejscowości Łopiennik w woj. lubelskim. Autokar wjechał do rowu” – napisano.

Radio Lublin podaje z kolei, że do szpitali w regionie przewiezionych zostało 12 osób, natomiast autobus, który znalazł się w rowie najprawdopodobniej ma litewskie numery rejestracyjne. W pojeździe znajdowało się 45 osób.

