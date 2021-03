Od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze z Legnicy obsługują kilkanaście zdarzeń drogowych na autostradzie A4 w powiecie legnickim. Opady śniegu i bardzo śliska nawierzchnia znacznie utrudniają jazdę kierującym. Autostrada A4 jest zablokowana, bo łącznie aż dziewięć ciężarówek zderzyło się na jej dolnośląskim odcinku na wysokości Chojnowa niedaleko Legnicy.

Autostrada A4 to dziś bardzo niebezpieczne miejsce, bo od godziny 6:30 policjanci odebrali całą serię zgłoszeń o kolejnych wypadkach. Pierwsze zdarzenie drogowe nastąpiło na 73 km A4, tuż przed zjazdem na Chojnów/Budziwojów w kierunku Zgorzelca. Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Renault, więc w efekcie doprowadził do zderzenia.

To był dopiero początek, bo po kilkunastu minutach na 74 km autostrady A4 doszło do kilku kolejnych kolizji drogowych z udziałem aż 9 pojazdów ciężarowych. Obecnie policjanci wykonują czynności, które pozwolą na udrożnienie przejazdu, a także wyjaśniają okoliczności i przyczyny tych zdarzeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żadna z osób uczestniczących w zdarzeniach nie odniosła obrażeń.

Później na wysokości Chojnowa nastąpiła kolizja na jezdni w stronę Zgorzelca. Autostrada A4 jest tam całkowicie nieprzejezdna. Zderzył się samochód ciężarowy z autem osobowym. Tym razem 2 osoby trafiły do szpitala.

Źr. Policja Legnica; twitter/GDDKiA; RMF FM