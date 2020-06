Szarpanina na spotkaniu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy w Płońsku (woj. mazowieckie). Zwolennicy urzędującego prezydenta starli się z przeciwnikami władzy. Doszło do przepychanki.

We wtorek prezydent Andrzej Duda pojawił się w Płońsku. W trakcie swojego wystąpienia prezydent zasugerował, że seniorzy mogą się spodziewać 14 emerytury. – Mam nadzieję, że tak jak powiedział premier, bo trzymam go za słowo i możecie być spokojni, że będę go trzymał za słowo dalej, jeżeli tylko zostanę wybrany na urząd prezydenta, że będzie także czternastka – podkreślił.

Prezydent odniósł się także do zarzutów łamania konstytucji, które stawia mu znaczna część środowisk opozycyjnych w Polsce. – Chcę polską rodzinę chronić, chcę realizować prawa konstytucyjne polskich rodziców. Krzyczy opozycja o konstytucji. Tylko dlaczego nie chcecie realizować konstytucyjnych praw rodziców? Tylko dlaczego nie chcecie realizować konstytucyjnych praw dzieci? Dlaczego? – zapytał retorycznie.

Wtorek, godzina 14:30. „Kilka” osób na spotkaniu z Prezydentem @AndrzejDuda #DUDA2020 w Płońsku na Mazowszu.

Moc!

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

👊🏼 pic.twitter.com/f0rBzooSMX — Marcin Czapliński (@czaplinskiii) June 16, 2020

Duda przypomniał zgromadzonym wywiad z Rafałem Trzaskowskim z lipca 2015 roku. Obecny prezydent Warszawy wyraził w nim nadzieję, że Zjednoczona Prawica nie wygra wyborów, ponieważ „zniweczyłaby cały wysiłek modernizacyjny”. – Nazwał podwyższenie wieku emerytalnego wysiłkiem modernizacyjnym – podkreślił prezydent. – Co za bezczelność! – dodał.

Awantura na wiecu wyborczym w Płońsku. Doszło do przepychanek

W trakcie wizyty prezydenta pomiędzy uczestnikami doszło do nieporozumienia i szarpaniny. Gorąco zrobiło się jeszcze zanim Duda wyszedł z autobusu. Przeciwnicy prezydenta skandowali antyrządowe hasła, przynieśli również transparenty z hasłami: „WyPAD” i „Przestańcie kraść”.

To właśnie ten ostatni transparent stał się powodem sporu zwolenników Dudy z przeciwnikami. Ci pierwsi uważali, że baner zasłania kamery. Doszło do próby wyrwania transparentu, a następnie regularnej szarpaniny z wieloma wyzwiskami.

Szczurek w Płońsku taki malutki ze swoją ekipą że uciekać chcą #DUDA2020 pic.twitter.com/JXWMDxt2ti — PrawyPopulista🇵🇱 (@PrawaStronaa) June 16, 2020

– Po interwencji służb porządkowych wszyscy stanęli z boku. Sytuacja w miarę się uspokoiła – poinformował reporter polsatnews.pl.

Źródło: polsatnews.pl