Chłopie, chłopie, zejdź na ziemię. Co ty robisz? – mówił Robert Kropiwnicki na antenie TVP. Pomiędzy posłem opozycji i politykiem Prawa i Sprawiedliwości doszło do ostrej wymiany zdań. Wszystko miało miejsce w programie u Danuty Holeckiej.

Program „Gość Wiadomości” TVP z udziałem Roberta Kropiwnickiego i Roberta Gontarza miał wyjątkowo gorącą atmosferę. Pomiędzy politykami doszło do ostrej wymiany zdań. Zaczęło się od dostaw węgla.

– Jako PiS dołożyliśmy wszelkich starań, by Polska dywersyfikowała źródła dostaw – zapewnił Robert Gontarz. – Donald Tusk powiedział, że mamy gaz rosyjski, więc nie potrzebujemy norweskiego. Gdybyśmy słuchali tego człowieka i jego rad gospodarczych, to bylibyśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy – dodał.

To nie jedyne zarzuty posła PiS. Parlamentarzysta stwierdził, że PO chciało zamknąć kopalnię w Turowie. Wtedy interwencję podjął Kropiwnicki. – Nie chodziło o zamykanie! Wy nikogo nie słuchacie, krzyczycie, jak na spotkaniach Kaczyńskiego z ludźmi. Nie byliśmy za zamykaniem Turowa. Mówiliśmy, że trzeba rozmawiać z Czechami i KE. Płacimy ogromne kary. Gdybyście rządzili na Saharze, to by piasku zabrakło – zaprotestował.

– Przecież pan Trzaskowski mówił, że trzeba wykonywać wyroki TSUE i zamknąć kopalnie w Turowie. To oznaczałoby, że Polska byłaby w trudnej sytuacji energetycznej. Jak brakowało czegoś, to się na potęgę sprzedawało spółki Skarbu Państwa. I wie pan co? Pierdyknęło, jak mówiła pani Bieńkowska – zauważył Gontarz.

– Proszę lądować, niech pan ląduje – zaapelował Kropiwnicki.

#GośćWiadomości |💬@gontarz93, @pisorgpl: W pierwszej kolejności musimy w 100% zadbać o bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Jako Prawo i Sprawiedliwość dołożyliśmy wszelkich starań, aby Polska dywersyfikowała źródła energii. Dowodem na to jest #BalticPipe. pic.twitter.com/bTzUp3bD1Q — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) July 18, 2022

Emocje nie opadły także w kolejnej części programu, kiedy Danuta Holecka zapytała o napaść na pracowników TVP. – Trzaskowski nominował Martę Lempart i Babcię Kasię do tytułu do nagrody „Warszawianki Roku”. Może ci panowie, którzy dopuścili się ataku myśleli, że też będą nominowani. Promujecie osoby skrajnie chamskie, wulgarne – oświadczył poseł PiS.

– Uprawiacie propagandę. Pan się zachowuje jak propagandzista – odpowiedział polityk opozycji. Poseł PiS ponownie zaatakował. – Takie same słowa padają w stronę Julii Przyłębskiej. Chcecie łamać konstytucję – powiedział. – Chłopie, chłopie, zejdź na ziemię. Przeczytaj maile Dworczyka. Co ty robisz? – odparł Robert Kropiwnicki.