Azerbejdżan rozpoczął zmasowany atak artyleryjski na terytorium Armenii. Zaatakowany kraj już zwrócił się z prośbą o pomoc wojskową do Władimira Putina.

– Dziś w nocy Azerbejdżan rozpoczął zmasowany ostrzał artyleryjski i lotniczy południowo-wschodniej części terytorium Armenii, którego skala i charakter nie miały wcześniej precedensu – napisał na Twitterze Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

– Ok. 02:00 czasu lokalnego siły zbrojne Azerbejdżanu rozpoczęły zmasowany ostrzał płd.-wsch. odcinka granicy z Armenią przy wykorzystaniu ciężkiej artylerii oraz dronów. Z czasem ostrzał objął również głębię ormiańskiego terytorium w prowincjach Gegharkunik, Vajac Dzor i Sjunik – dodał w dalszej części swojego wpisu.

Ok. 02:00 czasu lok. siły zbrojne #Azerbejdżan rozpoczęły zmasowany ostrzał płd.-wsch. odcinka granicy z #Armenia przy wykorzystaniu ciężkiej artylerii oraz dronów. Z czasem ostrzał objął również głębię ormiańskiego terytorium w prowincjach Gegharkunik, Vajac Dzor i Sjunik. 2/n

Heavy artillery fire being reported from Azerbaijan towards Armenia. pic.twitter.com/q3uNO4mJHi