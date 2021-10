Barbara Kurdej-Szatan bardzo dobrze radzi sobie w 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W ósmym odcinku show wystąpi na scenie razem z mężem. Rafał Szatan kilka lat temu również brał udział w programie.

Już dziś wieczorem na antenie Polsatu wyemitowany zostanie ósmy odcinek 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Jedna z uczestniczek, Barbara Kurdej-Szatan, wylosowała do wykonania duet. Jak informuje Plejada, na scenę zaprosiła swojego męża, który kilka lat temu również brał udział w show. Zajął wówczas drugie miejsce – musiał uznać wyższość jedynie Mateusza Ziółko.

Teraz Rafał Szatan powróci na scenę i wraz z małżonką wykona hit Whitney Houston i Enrique Iglesiasa pt. „Could I have this kiss forever”. Z opublikowanego fragmentu wynika, że poradzili sobie doskonale.

Również jurorzy nie kryli zachwytu. „Dla mnie wyglądało jak odnowienie przysięgi małżeńskiej” – mówiła Małgorzata Walewska. „Występ był piękny i cudny! Rafał byłeś cudnym Iglesiasem i brzmiałeś jak Iglesias. Basia, to było mega trudne, żeby złapać klimat, wokal, już nie mówię o tych wszystkich melizmatach, które śpiewa Whitney Houston, które dla wielu wokalistek są w ogóle nie do wykonania. W bardzo wielu miejscach brzmiałaś łudząco podobnie do Whitney. Efekt całości był naprawdę cudny” – dodała z kolei Katarzyna Skrzynecka.

