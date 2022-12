Warunki Rosji, lepiej spełnić po dobroci, inaczej działać będzie rosyjska armia – oświadczył Siergiej Ławrow. Na słowa szefa rosyjskiej dyplomacji zareagował nerwowo Jacek Bartosiak. Wpis z jego „radą” wywołał ogromne emocje.

Jacek Bartosiak regularnie komentuje zmiany geopolityczne. Założyciel think tanku Strategy&Future jest szczególnie aktywny w kwestii skutków, jakie wywołuje rosyjska inwazja na terytorium Ukrainy.

Ostatnio publicysta zareagował ostro na groźby Siergieja Ławrowa. Rosyjski minister spraw zagranicznych dał do zrozumienia, że jego kraj nie zamierza negocjować z Ukrainą, jeśli Kijów nie spełni żądań Moskwy. – Warunki Rosji, lepiej spełnić po dobroci, inaczej działać będzie rosyjska armia – zapowiada.

Bartosiak przekonuje, że Rosję należy pokonać. „Chyba że zostanie pobita w polu. I wtedy nie trzeba liczyć się już z polityką i sprawczością rosyjską. Tyle w temacie” – podkreślił.

W tym kontekście widzi rolę, która wypełnić może Polska. „I to trzeba zrobić i wystawić wojsko polskie do tego zadania. Inaczej trzeci pośrednicy będą nas co rusz namawiać by ustąpić Rosji to tu to tam…. Proste i jasne” – oświadczył Bartosiak.

Jego wpis wywołał wielkie kontrowersje. Publicysta jest krytykowany za wciąganie Polski do wojny.

Udział wojska PL byłby nie tylko błędem, ale przede wszystkim nie jest i nie będzie potrzebny przy założeniu utrzymania obecnego poziomu wsparcia dla wojsk ukr. Zniszczenia rosyjskiej armii zresztą nie będzie, to jest nieosiągalne. — Michał Nowak (@nowakkmichal) December 29, 2022

1. Ani jeden żołnierz 🇵🇱na ukraińskiej ziemi‼️

2. Pomoc 🇵🇱 w obecnej sytuacji jest wystarczająca i środki również.

3. Żadnej deklaracji wzięcia udziału w wojnie = brak wsparcia NATO‼️

4. Art 117 KK‼️ — Podróż bez Paszportu | Mateusz Grzeszczuk (@PBPaszportu) December 29, 2022

Po tzw. „incydencie” w Przewodowie, gdzie ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków, do czego nigdy nie przyznała się strona ukraińska, Sekretarz Generalny NATO, dał jasno do zrozumienia, że żadne państwo, które jest członkiem NATO, nie przystępuje do wojny. — Rafal Dudkiewicz (@RafalDudkiewic1) December 29, 2022

Lepiej niech Pan wytłumaczy co ma na myśli mówiąc „wystawić wojsko polskie do tego zadania”, bo internet oszaleje, że chce pan Polskę do na Ukrainę wysłać. — Jordan Belfort (@Matt30491354) December 28, 2022