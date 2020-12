Bayern Monachium celebruje zwycięstwo Roberta Lewandowskiego w plebiscycie FIFA The Best. Przedstawiciele klubu wrzucili na swoje media społecznościowe wymowne zdjęcie.

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata. Snajper Bayernu Monachium sięgnął po tytuł FIFA The Best. „Jestem dumny. To wielkie osiągnięcie i dla mnie i dla mojej drużyny. Zarówno dla Bayernu jak i reprezentacji Polski. To był bardzo trudny rok dla wszystkich. Oczywiście najważniejsze było wygranie Ligi Mistrzów” – powiedział „Lewy” komentując swój triumf.

O zwycięstwie kapitana reprezentacji Polski w plebiscycie FIFA The Best zadecydowali kapitanowie reprezentacji, selekcjonerzy, dziennikarze oraz kibice zarejestrowani na stronie FIFA.

Ze zwycięstwa swojego piłkarza cieszy się Bayern Monachium. Przedstawiciele klubu wrzucili na Facebooka wymowne zdjęcie, na którym widać „Lewego”.

Bayern Monachium pokazał zdjęcie Lewandowskiego

Przedstawiciele Bayernu Monachium opublikowali na swoim profilu społecznościowym zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Triumfator plebiscytu FIFA The Best leży na łóżku wraz ze swoją nagrodą. Fotografia nawiązuje do podobnego zdjęcia, które „Lewy” zrobił sobie po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Wówczas również leżał w łóżku z pucharem.

„Obudziłem się tak” – napisano na oficjalnym profilu Bayernu Monachium w serwisie Facebook. Liczba reakcji pod zdjęciem powala, jest ich naprawdę mnóstwo!

„Wszyscy cieszymy się, że zdobyłeś tę nagrodę. Twoja etyka pracy i konsekwencja utorowały Tobie drogę właśnie do takich chwil. „Lewy” jesteś dla nas inspiracją. Inspiracją dla młodych piłkarzy. Pokazujesz im, aby nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń. Ty nigdy nie rezygnujesz!” – napisał jeden z kibiców Bawarczyków.