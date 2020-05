View this post on Instagram

Nagraliśmy #hot16challenge2 by wesprzeć lekarzy w walce z koronawirusem. Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge Nie widzieliśmy się dwa miesiące! Energia, która się w nas skumulowała, eksplodowała na planie. Efektem jest ten film. Wielkie dzięki dla mojej cudownej ekipy. Uwielbiam Was! To dopiero początek naszej przygody..:) Dzięki @missbrodka @ras_luta @vogule.poland za nominacje. NOMINUJE: @kabaretsmile i kabaret Ani Mru-Mru ___________ Produkcja i Realizacja Audio Video: @funhousestudio.pl w składzie: @katarzynapietras_official , Kamil Wyziński, @agatapietras Tekst: @katarzynapietras_official Muzyka: Kamil Wyziński Montaż: Katarzyna Hoffmann Stylizacje: @miss_chaos_stylist Podziękowania dla @moliera2 Make Up/ Fryzury: @sabi860interia.pl_ Scenografia: @agatapietras , @funnyflower_dekoracje Udział wzięli: @kossakkasia Kamil