Ustalenia zakończonego wczoraj szczytu UE wywołują olbrzymie emocje. Opozycja robi co może, aby wykazać porażkę rządzących, którym udało się wynegocjować olbrzymie pieniądze dla Polski. Beata Mazurek nie wytrzymała i dosadnie skomentowała wpis Kamili Gasiuk-Pihowicz na Twitterze.

Mazurek ostro zareagowała na twierdzenia Gasiuk-Pihowicz na Twitterze. „Kiedyś polscy premierzy zabiegali o to, by Polska otrzymała jak najwięcej środków z budżetu UE. Dziś premier z PiS zabiegał o to, by wypłaty pieniędzy Unia nie uzależniała od przestrzegania zasad praworządności! To jeden z największych absurdów do jakich doprowadziły rządy PiS!” – napisała posłanka opozycji.

To jeden z największych absurdów do jakich doprowadziły rządy PiS!

„Choć dzisiaj PiS próbuje przekonywać, że odnieśli sukces to fakty są takie, że w uzgodnionym porozumieniu jest zapis o uzależnieniu wypłaty środków od stanu praworządności. To zapis dobry dla Polski, dla polskich obywateli i demokracji, to zapora dla dyktatorskich zapędów tego rządu” – kontynuowała posłanka, oceniając wypracowane na szczycie UE porozumienie.

Mazurek podsumowuje

Beata Mazurek ostro podsumowała wpisy Gasiuk- Pihowicz. „Ta pani ewidentnie minęła się z inteligencją i prawdą” – napisała europosłanka PiS.

Ta pani ewidentnie minęła się z inteligencją i prawdą.

