W ostatnim czasie regularnie w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwych ograniczeń w programie Rodzina 500 plus. Za pośrednictwem Twittera głos w sprawie zabrała była premier Beata Szydło.

Regularnie w mediach pojawiają się informacje na temat możliwych zmian lub ograniczeń w programie Rodzina 500 plus. Niedawno głośno zrobiło się o wypowiedzi wicepremier Jadwigi Emilewicz, którą zinterpretowano jako możliwą zapowiedź wypłacania świadczenia w postaci bonu. Ostro skrytykowała to wówczas Beata Szydło, a wicepremier zaprzeczyła, jakoby były takie plany.

Teraz „Super Express” pisze o kolejnej możliwości. Dotyczy ona wypłacania świadczenia 500 plus tylko na jedno dziecko, nawet w rodzinach wielodzietnych. Miałoby to być rozwiązanie na kryzys związany z pandemią koronawirusa.

Okazuje się jednak, że Polacy są temu zdecydowanie przeciwni. Jak wynika z badania „Super Expressu”, aż 76 procent głosujących nie popiera takiego ograniczenia. Zaledwie 18 procent stwierdziło, że jest to dobry pomysł a 6 procent nie ma zdania w tej kwestii.

Całą sprawę po raz kolejny skomentowała była premier Beata Szydło. „Ależ kogoś program 500 plus uwiera. Ciągłe powracanie do zasadności funkcjonowania tego programu staje się mało poważne. Ten program sprawdził się i wiedzą to nawet ci, którzy koniunkturalnie go krytykują” – napisała na Twitterze.

Ależ kogoś program 500+ uwiera. Ciągłe powracanie do zasadności funkcjonowania tego programu staje się mało poważne. Ten program sprawdził się i wiedzą to nawet, ci którzy koniunkturalnie go krytykują. https://t.co/zAoEJ25ZHB — Beata Szydło (@BeataSzydlo) August 12, 2020

Czytaj także: Hołownia ostro o mediach. „Po tym, jak je zobaczyłem w ostatnich miesiącach…”

Źr.: SE, Twitter/Beata Szydło