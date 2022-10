Już w czwartek Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin mają spotkać się w Kazachstanie. Z pewnością jednym z głównych tematów będzie wojna na Ukrainie. Wiele wskazuje na to, że prezydent Turcji zaproponuje swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi mediacje, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny.

Putin i Erdogan już dziś mają spotkać się w stolicy Kazachstanu – Astanie. Doradca Kremla Jurij Uszakow wydał oświadczenie, w którym poinformował, że prezydent Turcji prawdopodobnie zaproponuje swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi mediacje, których celem ma być zakończenie wojny na Ukrainie. Rozmowy w tej sprawie miałyby odbyć się w Ankarze lub Stambule.

Turcja od miesięcy próbuje doprowadzić do zakończenia wojny, obejmując właśnie pozycję potencjalnego mediatora. Jest to możliwe ze względu na utrzymywanie dobrych stosunków zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. „Turcy mogą zaproponować mediacje dotyczące Ukrainy. Jeśli odbędzie się w tej sprawie spotkanie, to najprawdopodobniej w Ankarze lub Stambule” – przekazał Uszakow.

Do spotkania Putin-Erdogan odniósł się również rzecznik Kremla Dmitrij Piesków. „Tematy są jasne. Oczywiście mam na myśli Ukrainę i stosunki dwustronne, które też pozostają niezwykle wieloaspektowe, oraz ogólnie wymianę poglądów w sprawach bieżących” – powiedział.

Źr.: o2